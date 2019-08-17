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Мурманская область. Арктика17.08.19 08:00

65 спортсменов-экстремалов попробуют переплыть бухту Баренцева моря в Териберке

Село Териберка (Кольский район, Мурманская область) на берегу Баренцева моря в воскресенье станет местом проведения международного заплыва X-«WATERS Arctic», сообщают организаторы. Свои силы в арктических водах проверит рекордное число пловцов. В Териберку приедут 65 спортсменов из России, Украины, Словакии и Германии. В числе участников первая россиянка, которой удалось пройти самый экстремальный триатлон «Norseman», Алина Микрюкова.

«Каждый год численность участников растёт: в 2017 году воды Териберки покорились 30-ти атлетам, в 2018 - 50-ти», - отмечают организаторы.

Пловцам предстоит совершить заплыв через бухту между старой и новой частью Териберки на 1 км или на 1 морскую милю. При этом протяженность «арктической мили» будет напрямую зависеть от погоды: при температуре воды ниже 8 градусов она составит 1,9 км, выше 8 градусов - 2,2 км. Если же температура воды окажется ниже 6 градусов, то организаторы внесут дополнительные изменения в дистанцию.

Для экстремалов прохождение арктической дистанции принесёт дополнительные баллы для международного рейтинга пловцов.

Организаторы также сообщают, что в серии «X-WATERS» в текущем году всего 13 заплывов в шести странах, и заплыв в Териберке - один из крупнейших в России, сообщает interfax-russia.ru.

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