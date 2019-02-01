67 законопроектов войдут в примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2019 год

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко. Парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2019 год.

Во время обсуждения прозвучало, что в неё вошли 67 законопроектов, которые затрагивают различные сферы: экономику, местное самоуправление, образование, здравоохранение, социальную политику. Три законопроекта планируется внести в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы. Комитет решил рекомендовать областной Думе принять данную программу за основу.

Также депутаты поддержали и рекомендовали областной Думе принять в первом чтении изменения в законодательство о выборах в Мурманской области. Речь идёт о приведении областных законов в соответствие с федеральными нормативными актами для исключения неточностей юридического характера. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность для избирателей голосовать на выборах в органы госвласти по месту пребывания, а не по месту регистрации.

– Мы решили предусмотреть возможность голосовать таким способом на выборах губернатора Мурманской области. Аналогично голосовали на выборах Президента России. Опыт, на мой взгляд, был удачным – своё избирательное право реализовали больше северян. Например, студенты, которые живут и учатся в Мурманске, могут проголосовать по месту пребывания, а не возвращаться домой, скажем, в Апатиты, Умбу или Кандалакшу, где они постоянно зарегистрированы. Достаточно за 45 суток до выборов подать заявление установленного образца, – отметил Владимир Мищенко.

Комитет сформировал состав двух рабочих групп: по подготовке предложений по вопросу принятия Гимна Мурманской области и по совершенствованию регионального законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области.