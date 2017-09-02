68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов

Как отмечают специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области, одной из эффективных мер взыскания задолженности по налогам и сборам является процедура приостановления операций по счетам в банке. Это означает прекращение банком расходных операций налогоплательщика до момента погашения им долга.

За 8 месяцев 2017 года специалистами инспекции в целях обеспечения исполнения решений о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа за счёт денежных средств должника принято 1743 решения о приостановлении операций по банковским счетам. В результате неплательщиками была погашена задолженность на сумму 68 млн рублей.

Избежать ситуации, когда счёт «заморожен», довольно просто: своевременно уплачивать в полном объёме налоговые платежи и страховые взносы, установленные действующим законодательством.