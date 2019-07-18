69 млн рублей - североморские налоговики подсчитали задолженность по имущественным налогам

По сведениям Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области, жители ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозёрск и ЗАТО Видяево не уплатили более 69 млн рублей имущественных налогов, срок уплаты которых истек 1 декабря 2018 года.

Как отметила начальник Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области Людмила Хандожко, в установленный срок в бюджет не поступило более 49 млн рублей транспортного налога, более 18 млн рублей налога на имущество физических лиц и 953 тысячи рублей земельного налога.

«Наличие задолженности по налогам не только увеличивает сумму налога к уплате за счёт начисления пени за каждый календарный день просрочки, но и может стать причиной списания денежных средств с банковских карт неплательщика, ареста его имущества или ограничения выезда из России», - подчеркнула Людмила Хандожко.