6989 девятиклассников Мурманской области сдавали экзамен по русскому языку

Основной государственный экзамен по русскому языку прошёл без технологических сбоев, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. В экзамене приняли участие 6989 человек.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений на экзамене присутствовали общественные наблюдатели, работали специалисты Министерства образования и науки Мурманской области. Три участника не завершили выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья.

Основной государственный экзамен по русскому языку – один из обязательных предметов для получения аттестата об окончании основной школы.

В настоящее время экзаменационные работы участников находятся на стадии обработки.

«В предметную комиссию по русскому языку входят учителя русского языка практически со всей области. Задача, стоящая перед комиссией, – объективность результата. Работа серьезная», – отметила заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат.

Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 7 июня.