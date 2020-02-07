7 февраля в Мурманске состоится игра – путешествие с младшими школьниками «Народ Мяндаша»

Невероятное путешествие в Лапландию, к маленькому, но мужественному северному народу – саамам, ждет второклассников на базе Дома ремёсел Отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

Школьникам предстоит пройти несколько испытаний для того, чтобы узнать историю – легенду о Мяндаш – Пырре. Несколько этапов по мотивам саамских игр откроют дверь в мир путешествия, где сказительница поведает им легенду о прородителе саамского народа.

Мероприятие проводится в рамках Международного дня саамов по адресу: Мурманск, ул. Академика Книповича, 21а. Начало в 13 часов.