Мурманская область. Арктика07.02.20 07:30
7 февраля в Мурманске состоится игра – путешествие с младшими школьниками «Народ Мяндаша»
Невероятное путешествие в Лапландию, к маленькому, но мужественному северному народу – саамам, ждет второклассников на базе Дома ремёсел Отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.
Школьникам предстоит пройти несколько испытаний для того, чтобы узнать историю – легенду о Мяндаш – Пырре. Несколько этапов по мотивам саамских игр откроют дверь в мир путешествия, где сказительница поведает им легенду о прородителе саамского народа.
Мероприятие проводится в рамках Международного дня саамов по адресу: Мурманск, ул. Академика Книповича, 21а. Начало в 13 часов.
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