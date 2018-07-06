7 июля будет запрещена парковка всех видов транспорта по улице Ленинградской

В Мурманске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню ВМФ и 285-й годовщине со дня образования Северного флота, будут освобождены от транспорта, а также будет запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского - с 00 до 11 часов 7 июля.

Кроме того, будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского - с 7 до 11 часов 7 июля.