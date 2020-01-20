7-классница мурмашинской школы Ксения Фесенко стала победителем Международного конкурса детского творчества

Победителем XV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в номинации «Рассказ» стала Ксения Фесенко – семиклассница Мурмашинской школы № 1. Её работа «Я слушаю метроном Ленинграда» признана лучшей в возрастной категории от 13 до 17 лет. Учитель литературы Ксении – Екатерина Кузнецова, заслуженный учитель Российской Федерации.

На II (итоговый) этап поступило 3115 работ. По итогам конкурса жюри определило 36 победителей в трех возрастных категориях – с 3 до 8 лет, с 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет в четырех номинациях: «Основная тематика»; «Православная икона»; «Роспись по фарфору»; «Рассказ».

Как подчеркнула и.о. министра образования и науки региона Татьяна Ларина, Мурманская область всегда активно участвует в этом конкурсе, но столь высокая награда получена впервые.

С 28 января по 4 февраля Ксения приглашена в Москву и Санкт-Петербург. 29 января в Совете Федераций в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений состоится церемония награждения победителей.