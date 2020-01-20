Россию беспокоит повышение активности в Арктике неарктических государств стран-членов НАТО - МИД РФОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Секретами и нюансами игры в снежки делится Антон Кондрашов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.01.20 16:00

7-классница мурмашинской школы Ксения Фесенко стала победителем Международного конкурса детского творчества

Победителем XV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в номинации «Рассказ» стала Ксения Фесенко – семиклассница Мурмашинской школы № 1. Её работа «Я слушаю метроном Ленинграда» признана лучшей в возрастной категории от 13 до 17 лет. Учитель литературы Ксении – Екатерина Кузнецова, заслуженный учитель Российской Федерации.

На II (итоговый) этап поступило 3115 работ. По итогам конкурса жюри определило 36 победителей в трех возрастных категориях – с 3 до 8 лет, с 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет в четырех номинациях: «Основная тематика»; «Православная икона»; «Роспись по фарфору»; «Рассказ».

Как подчеркнула и.о. министра образования и науки региона Татьяна Ларина, Мурманская область всегда активно участвует в этом конкурсе, но столь высокая награда получена впервые.

С 28 января по 4 февраля Ксения приглашена в Москву и Санкт-Петербург. 29 января в Совете Федераций в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений состоится церемония награждения победителей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Илона
16.01.20 19:26
Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял почти 7 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХДепутаты хотят отменить взимание комиссии при платежах за ЖКУ-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыУскорение – россиянам предложат голосовать по внесению поправок в Конституцию в апреле
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 440 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика