7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?

На заседании Мурманской облдумы 27 февраля в первом и окончательном чтении приняты законы, оказывающие существенное влияние на финансовое и политическое положение региона. Тем более непонятно, почему в суть таких серьёзных документов, как выяснилось, многие депутаты начинают вникать непосредственно в момент их утверждения региональным заксобранием. Причём сразу во всех чтениях, окончательно и бесповоротно.

Реструктуризация госдолга региона — до 2024 года

Законопроект о дополнительном соглашении между Мурманской областью и Минфином РФ о реструктуризации государственного долга региона представила заместитель регионального министра финансов Анна Уварова.

Проект регионального закона «Об установлении дополнительных соглашений, заключённых между Минфоном РФ и правительством Мурманской области» разработан в целях реализации правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Эти правила утверждены постановлением правительства РФ от 13 декабря 2017 года № 1531. Документ появился «во исполнение одного из пунктов перечня поручений президента РФ по вопросам управления государственным долгом субъектов Федерации». Проведена реструктуризация долга Мурманской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015–2017 годах. Погашение этих кредитов будет осуществляться в период с 2018 по 2024 годы. Вот собственно и весь доклад, по завершении которого на голову докладчику посыпался ворох вопросов.

Анна Уварова отвечала, что реструктуризация заключается в том, что вся задолженность региона по бюджетным кредитам в сумме 9 млрд 415 млн рублей реструктуризируется до 2024 года. В 2018 и 2019 годах область возвращает долг в размере по 5% от своей общей задолженности в госказну, в 2020 году – 10%, в 2021–2024 годах – по 20% от общей задолженности.

- Значит ли это, что в бюджете региона будут высвобождаться средства, ранее заложенные на погашение бюджетного кредита?

- Все зависит от того, какие средства и под какой процент будут привлекаться для покрытия дефицита бюджета. Минфин в 2018 году не планирует выделения Мурманской области бюджетных кредитов, — пояснила замминистра.

Работать надо без «непоняток»

На момент обсуждения вопроса в думе у депутатов отсутствует подробная пояснительная записка к указанному соглашению между Минфином РФ и региональным правительством, информировал один из народных избранников. По его мнению, это недоработка, вопрос: чья? В системе регионального парламента — недоработка лиц, отвечающих за подготовку документации и распространение её среди депутатского корпуса? Или в правительстве области не озаботились подобным «ликбезом»? Пояснительные документы оказались только у членов думского комитета по бюджету.

- Какими федеральными нормами права облдума должна руководствоваться, принимая допсоглашение с Минфином РФ?

- Примеры таких соглашений есть, — напомнила Анна Уварова. - Два кредита, предоставленные Мурманской области из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог — в 112 млн и 53 млн рублей. Они также подлежат реструктуризации и должны быть погашены до 2034 года. План реструктуризации утверждался региональным законом, эта норма подписания соглашений утверждена отдельным постановлением правительства РФ.

Председатель думского комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин высказался по претензии депутата так: чтобы не было «непоняток» при обсуждении финансовых вопросов, надо приходить на заседания бюджетного комитета. Даже не будучи его членами, никто этого не запрещает.

Отличная популяризация работы бюджетного комитета, не поспоришь. А если будет не всё ясно с вопросами других профильных комитетов – милости просим на их заседания. И все депутаты при деле, и больше вопросов ни у кого не возникнет.

Жёсткие требования федералов

Борис Пищулин напомнил, что закон о соглашениях был принят думой в июне 2015 года, в соответствии с постановлением федерального правительства. Документ принят для повышения ответственности всех органов власти за принимаемые решения. Смысл нынешней реструктуризации госдолга: сдвиг сроков его погашения в условиях резкого сокращения бюджетных кредитов. Это форма поддержки регионов федеральным центром. Но в условия допсоглашения заложены жёсткие требования: дефицит регионального бюджета до 2024 года не должен превышать 10%, ограничивается общая сумма госдолга практически сегодняшней суммой — свыше 9 млрд рублей. Доля коммерческих кредитов в общей цифре госдолга ограничивается 30% от собственных доходов областного бюджета. Последствия невыполнения этих условий: полный возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, передача отдельных функций при исполнении областного бюджета органам казначейства, в том числе – санкционирование с их стороны оплаты денежных обязательств и очерёдность списания финансовых средств.

Анна Уварова постаралась компенсировать отсутствие у депутатов пояснительной записки, доведя до их сведения имеющие сейчас на руках данные. В 2018 году, по действующим соглашениям, подлежат возврату в федеральный бюджет 4 млрд 423 млн основного долга и 8 млн 492 тысячи – это проценты. По итогам реструктуризации в 2018 году возврату в госказну из основного долга подлежат 470 млн, проценты – 9,3, всего – 480 млн рублей.

В 2019 году возврату по соглашениям подлежат: 2 млрд 197 млн, а по допсоглашениям с учётом реструктуризации – 479 млн рублей. В 2020 году, соответственно: 2 млрд 798 млн против 949 млн, в 2021 году - 1 млрд 121 млн против 1 млрд 790 млн, в 2022 году – 1 млрд 679 млн против 1 млрд 888 млн. В 2023 году предстоит выплатить 1 млрд 786 млн, в 2024-м - 1 млрд 784 млн. По задумке Минфина РФ, к 2025 году регион должен окончательно сбросить оковы долгового рабства.

С 2015 года Мурманская область живёт в условиях соглашений с Минфином, ещё раз повторила замминистра, с 2018-го – в условиях ещё и дополнительных соглашений. На 1 января 2018 года доля объёма долговых обязательств по бюджетным кредитам составила 18,9%, общая доля госдолга – 38,2%. С учётом реструктуризации общая доля долга кредитным организациям будет расти, потому что замещаются бюджетные кредиты, и от 18,9% к 2025 году она составит около 30%. При этом общий объём госдолга снижается: с 32% на 1 января 2018-го до 31% на 1 января 2025-го.

От программ — к стратегии

Окончательно принят думой и областной закон № 4–18/6 «О внесении изменений в Устав Мурманской области», суть которого изложил Николай Шукшин, первый заместитель министра юстиции региона.

Федеральным законом от 30.10.2017г. № 299 внесены изменения в ряд других федеральных законов, в том числе — в ФЗ-184 и ФЗ-131. Эти коррективы направлены на повсеместное внедрение института стратегического планирования в деятельности всех органов власти. Из полномочий органов госвласти и органов местного самоуправления исключены те, что связаны с разработкой и утверждением программ социально-экономического развития. Вместо этого к их полномочиям сейчас отнесены все, что затрагивают вопросы стратегического планирования.

Региональным законопроектом предусматривается внесение соответствующих изменений в полномочия Мурманской облдумы, правительства области и губернатора. Из полномочий регионального парламента соответственно исключается утверждение программ социально-экономического развития при одновременном закреплении за ним функции по утверждению порядка стратегического планирования.

К компетенции правительства планируется отнести определение порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования на региональном уровне, одобрение и утверждение таких документов, подготовку сводного годового доклада о ходе реализации об оценке эффективности госпрограмм Мурманской области. А также — отчётов об исполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития области для представления их губернатору и депутатам думы.

У думы появляется больше полномочий по контролю хода реализации госпрограмм и мероприятий стратегии. Процедура и сроки предоставления правительством области этих документов депутатам ещё не прописана. Это компетенция губернатора.

Одновременно предусматривается исключение из компетенции правительства действий по разработке программ социально-экономического развития.

К полномочиям губернатора планируется отнести представление в Мурманскую областную Думу сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности госпрограмм региона, ежегодных отчётов о ходе реализации и исполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области. Кроме того, предлагается уточнить формулировку подпункта «а» в части 1 статьи 64 Устава Мурманской области, регламентирующего вопросы о представлении региона, как субъекта Федерации при осуществлении внешнеэкономических связей.

Закон о стратегическом планировании на федеральном и региональном уровне предусматривает комплексный подход к социально-экономическому развитию, связанный с разработкой документов в увязке с целеполаганием, прогнозированием, планированием и программированием на каждой территории. Такой подход предлагали в своё время коммунисты и справедливороссы, напомнил Николай Шукшин. Это заключительная точка в законодательном регулировании стратегического планирования.

Закон не потребует дополнительных финансовых вложений. Его выход необходим для приведения местной законодательной базы в соответствие с федеральным законодательством.

Судьба резидента

Изменения в статью 1 закона Мурманской области «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков» приняты в первом и окончательном чтении.

И.о. министра экономического развития Алла Шпак рассказала, что коррективы подготовлены в связи с выходом 27 ноября 2017 года № 339-ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Они касаются ставки к налоговой базе резидентов ТОСЭР – территорий опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР на территории Мурманской области – это моногорода.

Для поддержки инвесторов крупных инвестпроектов ТОСЭР, при отсутствии у резидентов в течение определённого времени прибыли в результате своей деятельности, устанавливаются различные сроки применения к ним льготной ставки по налогу на прибыль в зависимости от объёмов капвложений.

По нынешнему законодательству, действующему на территории Мурманской области, если в течение 3-х налоговых периодов резиденты не получили прибыль, начиная с 4-го налогового периода к ним может применяться льготная ставка. Однако, в документе не оговаривается сумма капвложений в проект и сроки его окупаемости. Эти недочёты исправляет вышеуказанный ФЗ, который распространяется на резидентов, вкладывающих в проект: не менее 500 млн рублей, не менее 1 млрд и не менее 100 млрд. Для первой группы резидентов право льготной ставки налога на прибыль появляется с 6 года работы, для второй – с 7 года, для третьей – с 10 года. Закон действует с 1 января 2018 года.

По состоянию на 26 февраля, на ТОЭСР Кировска зарегистрировано 3 резидента, с ними заключены соглашения об осуществлении деятельности. Заявленные объёмы капвложений не превышают 500 млн рублей, все три организации занимаются бизнесом «технического характера», пояснила и.о. министра. Резидентом в этой ТОЭСР могут стать предприятия, занимающиеся туристической деятельностью, и технической (промышленной), не связанной с градообразующим предприятием.

А если прибыль у резидентов так и не появится – ни на 5-й, ни на 10-й год работы? Или они будут стремиться всячески её скрывать? И зачем резиденту льготная ставка налога на прибыль, если этой прибыли нет? Внятного ответа на эти вопросы депутаты так и не получили.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«Региональная политическая газета».