7 ноября Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отмечает свой День рождения!

«Кировка» приглашает всех мурманчан и гостей города на театрализованный концерт «Дворец зажигает огни».

Вот уже 86 лет Дворец культуры является одним из ведущих культурных центров Кольского Заполярья. Он радует мурманчан и гостей города концертами, праздниками, творческими новинками. Мы по праву можем гордиться достижениями наших коллективов, ставших признанными лидерами в различных жанрах самодеятельного творчества и достойно представляющих Мурманскую область на Международных и Всероссийских фестивалях и конкурсах. И на этот раз творческие коллективы не оставят равнодушными зрителей!

Все эти годы «Кировка» является неотъемлемой частью жизни мурманчан и жителей области. Она с гордостью выполняет свою главную задачу – сохранение и развитие культурно-исторического наследия.

Дворец культуры распахнет свои двери для всех мурманчан и гостей нашего города. Лучшие коллективы областной «Кировки» подарят вам яркое необычное представление, море танцевальных, вокальных и цирковых номеров, хорошее настроение, позитивные эмоции, радость и улыбки.