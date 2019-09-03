Дороги отдают «Гольфстриму»ЗНАКИ 2.0: Вернулись из отпуска - пора всматриваться в звёзды судьбы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.09.19 07:15

7 сентября состоится очередной международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»

В этом году праздник развернется не только под Кольским мостом, впервые будут задействованы: стадион «Строитель», площадь Пять Углов, Дворец спорта Центрального стадиона Профсоюзов.

Программа мероприятий в районе Кольского моста:

10.00 – 17.00 – культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки;

10.00 – 20.00  – «Арктическая кухня» (площадка под мостом через Кольской залив).

13.00 – 13.30 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (левый берег Кольского залива);

9.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 5» (площадка под мостом через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» (площадка под мостом через Кольской залив);

11.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

13.30 – 14.30 – заплыв через Кольский залив;

13.35 – 13.50 – парад авто-мототехники  (мостовой переход через Кольский залив);

13.40 – 13.55 – соревнования по роллер спорту (мостовой переход через Кольский залив);

13.50 – 14.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мостовой переход через Кольский залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам  (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 14.40 – легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив);

14.20 – 15.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (велоспорт, роллер спорт, заезд на инвалидных колясках) – сцена на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.

Программа мероприятий на площади Пять Углов:

13.00 – 17.00 – соревнования по стритболу;

15.00 – 17.00 – заезд на беговелах и самокатах;

14.00 – 16.00 – работа интерактивных площадок (показательные выступления по теннису, гольфу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой и многое другое) – улица Воровского, напротив дома № 11;

13.00 – до окончания праздничной программы – выездная торговля;

18.30 – 21.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, «Пожарная тяга», заплыв через Кольский залив); гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень» – сцена перед зданием АО «Отель «Арктика».

Программа мероприятий во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов:

11.00 – 20.00 – CACIB «Северное сияние – 2019» (выставка собак).

Программа мероприятий на стадионе «Строитель»:

13.00 – 15.00 – соревнования по гольфу.

Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы: с 12.00 до 12.45 - от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта); с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (Улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «Улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
02.09.19 13:12
Сам "Гандвиг", как название лагеря, обязан Мурманскому Горкому Комсомола и его детищу - ЮМШ... Это было круче, чем технопарки «Кванториумы» и БЕСПЛАТНО!!!
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Zviygincew
02.09.19 09:13
Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа.
Комментарий к новости:Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек
михаил
01.09.19 15:15
Надо прислушаться к самому себе,прийти на выборы и сделать выбор https://vk.com/zub_murmansk?z=video329332595_456239019% 2F4b6a4f870065b9684c %2Fpl_wall_-184210429
Комментарий к новости:Андрей Чибис подал «сигнал SOS» в «ВКонтакте»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:00«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики снижают цены на бензин, а на АЗС упорно их держат-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 28 копеек, евро - на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ плюс: выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла на 49,2 млн кВт•ч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 сентября-PRO Нефть и газНефтеналивной танкер «Совкомфлота» первым в мире преодолел Севморпуть, используя СПГ-топливо-PRO ЗаконыВопрос «полярок» для молодёжи будет решаться на федеральном уровне
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 318 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика