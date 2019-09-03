7 сентября состоится очередной международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»

В этом году праздник развернется не только под Кольским мостом, впервые будут задействованы: стадион «Строитель», площадь Пять Углов, Дворец спорта Центрального стадиона Профсоюзов.

Программа мероприятий в районе Кольского моста:

10.00 – 17.00 – культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки;

10.00 – 20.00 – «Арктическая кухня» (площадка под мостом через Кольской залив).

13.00 – 13.30 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (левый берег Кольского залива);

9.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 5» (площадка под мостом через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» (площадка под мостом через Кольской залив);

11.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

13.30 – 14.30 – заплыв через Кольский залив;

13.35 – 13.50 – парад авто-мототехники (мостовой переход через Кольский залив);

13.40 – 13.55 – соревнования по роллер спорту (мостовой переход через Кольский залив);

13.50 – 14.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мостовой переход через Кольский залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 14.40 – легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив);

14.20 – 15.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (велоспорт, роллер спорт, заезд на инвалидных колясках) – сцена на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.

Программа мероприятий на площади Пять Углов:

13.00 – 17.00 – соревнования по стритболу;

15.00 – 17.00 – заезд на беговелах и самокатах;

14.00 – 16.00 – работа интерактивных площадок (показательные выступления по теннису, гольфу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой и многое другое) – улица Воровского, напротив дома № 11;

13.00 – до окончания праздничной программы – выездная торговля;

18.30 – 21.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, «Пожарная тяга», заплыв через Кольский залив); гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень» – сцена перед зданием АО «Отель «Арктика».

Программа мероприятий во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов:

11.00 – 20.00 – CACIB «Северное сияние – 2019» (выставка собак).

Программа мероприятий на стадионе «Строитель»:

13.00 – 15.00 – соревнования по гольфу.

Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы: с 12.00 до 12.45 - от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта); с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (Улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «Улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.