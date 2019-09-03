7 сентября в Мурманске состоится грандиозный праздник в честь победителей международного фестиваля «Гольфстрим»

Впервые, в рамках международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим», 7 сентября на площади Пять Углов развернётся масштабное концертное представление.

В 18.30 стартует выступление московских ди-джеев, которое плавно перерастёт в гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень». Далее гостей праздника ожидает «Парад победителей» и награждение чемпионов и призёров международного фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, «Пожарная тяга»).

По окончании торжественной церемонии награждения, состоится выступление кавер группы «Пати Band» (г.Санкт-Петербург).

В завершении праздника все пришедшие станут свидетелями огненного шоу и праздничного фейерверка.