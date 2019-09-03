Мурманская область. Арктика03.09.19 10:15
7 сентября в Мурманске состоится грандиозный праздник в честь победителей международного фестиваля «Гольфстрим»
Впервые, в рамках международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим», 7 сентября на площади Пять Углов развернётся масштабное концертное представление.
В 18.30 стартует выступление московских ди-джеев, которое плавно перерастёт в гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень». Далее гостей праздника ожидает «Парад победителей» и награждение чемпионов и призёров международного фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, «Пожарная тяга»).
По окончании торжественной церемонии награждения, состоится выступление кавер группы «Пати Band» (г.Санкт-Петербург).
В завершении праздника все пришедшие станут свидетелями огненного шоу и праздничного фейерверка.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
02.09.19 13:12
Сам "Гандвиг", как название лагеря, обязан Мурманскому Горкому Комсомола и его детищу - ЮМШ... Это было круче, чем технопарки «Кванториумы» и БЕСПЛАТНО!!!
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Zviygincew
02.09.19 09:13
Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа.
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михаил
01.09.19 15:15
Надо прислушаться к самому себе,прийти на выборы и сделать выбор https://vk.com/zub_murmansk?z=video329332595_456239019% 2F4b6a4f870065b9684c %2Fpl_wall_-184210429
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