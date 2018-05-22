70 гитар на одной сцене

С 18 по 20 мая в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и на турбазе «Арктика» проходил областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару». В мероприятии приняли участие 70 исполнителей из городов Североморск, Мурманск, Полярные Зори, Гаджиево, Полярный, Мончегорск, Архангельск и села Тулома.

18 мая в областной «Кировке» состоялся концерт гостей фестиваля. В этом году в качестве мастеров были приглашены Татьяна Дрыгина (г.Москва), поэтесса, автор и исполнитель песен; Галина Семизарова (г.Рязань), член Союза Литераторов России; Андрей Жданов (г.Мурманск), гитарист, аранжировщик, участник и создатель авторского ансамбля «Марго».

На турбазе «Арктика» для поющих поэтов была проведена мастерская Татьяной Дрыгиной, во время которой она рассказала об особенностях стихосложения. Мастер-класс Галины Семизаровой назывался «Тайна мастерства», а Андрей Жданов помогал желающим подкорректировать аккомпанемент и найти более удобные позиции аккордов для комфортной игры на гитаре. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся традиционный турнир по волейболу, а завершился второй день концертом «Гитара по кругу».

20 мая в областной «Кировке» прошёл гала-концерт фестиваля, в котором приняли участие гости и участники фестиваля.

По итогам всех дней артисты были награждены дипломами областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару».