70 воинов-североморцев стали гвардейцами

70 военных моряков соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота посвятили в гвардию. Ритуал посвящения прошёл в исторической базе – городе воинской славы Полярном на площади 50-летия Краснознамённого Северного флота.

Сняв головные уборы, преклонив колено перед Боевым Знаменем с георгиевской лентой офицеры, мичманы, старшины и матросы дали клятву гвардейца. Каждому из них были вручены удостоверение и знак «Гвардия», как символ мужества, отваги и чести.

Как сообщает пресс-служба СФ, гвардейский значок также был вручен настоятелю полярнинского Свято-Никольского храма протоиерею Сергию Мищенко, который на Кольской флотилии занимает должность помощника командира бригады кораблей охраны водного района по работе с верующими военнослужащими.

Почётное наименование «гвардейская» бригада охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота получила шесть лет назад, когда в её состав вошло гвардейское соединение малых противолодочных кораблей. Исторически бригада ОВР является правоприемницей 2-го Печенгского Краснознаменного дивизиона морских охотников, который годы Великой Отечественной войны успешно боролся с гитлеровскими подводными лодками в Баренцевом море.