70 жителей Кандалакши вышли на старт легкоатлетического пробега «Беги за мной!»

«Беги за мной!» – легкоатлетический пробег под таким названием прошел в минувшее воскресенье в Кандалакше. Он проводился силами молодежного центра «Гармония» под руководством отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Кандалакши.

В пробеге приняли участие 70 кандалакшан разного возраста: самому юному атлету соревнований – всего семь лет, а самому взрослому – 68. Всем атлетам предстояло преодолеть маршрут ул. Набережная – Аэронавтов – Первомайская – Уверова – Набережная.

Первые пять финишировавших спортсменов получили памятные призы от организаторов мероприятия. Лучшими атлетами стали: Георгий Лакеев, Данила Секаев, Дмитрий Старицын, Леонид Ильченко. Лучшее время показал Кирилл Дадуев– 7 минут, 16 секунд.

Памятные призы с символикой соревнований получили все участники, но организаторы считают, что это не самое главное.

«Мы проводим мероприятие «Беги за мной!» уже много лет. Традиционно в начале июня на улицы города выходят десятки жителей Кандалакши, которые хотят приобщиться к занятиям спортом. Самым важным итогом соревнований я считаю демонстрацию того, что в нашем городе спорт доступен всем – неважно, 7 тебе лет или 70. И пока жителям нашего города пробег будет интересен, мы будем продолжать его проводить», – отметил директор молодежного центра «Гармония» Сергей Михеев.