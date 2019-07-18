700 человек уже подали заявки на участие в кадровом проекте «Лидеры Севера»

17 июля по инициативе врио губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области стартовал открытый конкурс управленческих кадров «Лидеры Севера».

За первый день работы портала конкурса https://lider51.ru/ 700 северян уже продемонстрировали свой интерес к проекту, а 348 из них прошли регистрацию и выразили свою готовность принять в нем участие. Следующий шаг – это заполнение довольно объемной личностно-профессиональной биографической анкеты и предоставление двух рекомендателей выше по должности, которые дадут участнику свою оценку. Кроме того, необходимо будет записать двухминутную видео-презентацию, в которой конкурсант должен рассказать о себе и предложить инициативу по решению конкретной задачи развития Кольского Заполярья.

Во второй этап пройдут те участники, кого по итогам проверки и рассмотрения присланной информации, будет рекомендовать Организационный комитет конкурса.

«Мурманской области очень нужны люди, отвечающие высоким требованиям, готовые к очень жесткому графику и выполнению сложных задач. Мы запустили кадровый проект с тем, чтобы системно запустить социальные лифты и создать управленческий резерв области», – заявил врио губернатора Андрей Чибис.

Напомним, открытый конкурс «Лидеры Севера» призван решить задачу формирования кадровой базы для правительства и ведущих предприятий региона. Лучших специалистов будут отбирать в два этапа на основании разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) методологии, одобренной комиссией Президента РФ по государственной службе и резервам управленческих кадров.

Стать участником конкурса может любой гражданин России от 21 года до 60 лет, у которого есть высшее образование и управленческий опыт. Заявки на участие принимаются до 12 августа на портале https://lider51.ru/. Там же размещена вся подробная информация. Завершится конкурс 27 октября.