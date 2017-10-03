704 человека установлено для Мурманской области призвать и направить на военную службу осенью 2017 года

На оперативном заседании в правительстве Мурманской области обсудили начало осеннего призыва в Вооружённые силы РФ. 27 сентября был опубликован указ президента России «О призыве в октябре-декабре 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу», и с 1 октября в России стартовал осенний призыв.

«Предыдущая призывная кампания у нас в области была проведена организованно и в полном соответствии с законом. Установленную штабом Северного флота норму призыва мы полностью выполнили. В войска было направлено 790 призывников», – напомнила губернатор Марина Ковтун.

В период весенней призывной кампании в соединения и воинские части, дислоцированные на территории Мурманской области, для прохождения военной службы по призыву направлено 442 призывника, из них на комплектование частей и кораблей Северного флота – 375 чел.

По словам военного комиссара Мурманской области Владимира Соловья, подготовка к осеннему призыву в военных комиссариатах началась практически после окончания работы призывных комиссий осенью.

«Согласно заданию Мурманской области установлено призвать и отправить на военную службу осенью 2017 года 704 человека. Предварительно, на территории Мурманской области останется служить 547 человек», – доложил Владимир Соловей.

Губернатор Марина Ковтун поручила органам местного самоуправления оказывать областному военкомату всю возможную поддержку.