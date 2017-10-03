Стоит ли шоумену Андрею Малахову приезжать в Апатиты, чтобы погреться в своей квартире?В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечены в финансовой деятельности и на обрабатывающих производствах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.10.17 07:30

704 человека установлено для Мурманской области призвать и направить на военную службу осенью 2017 года

На оперативном заседании в правительстве Мурманской области обсудили начало осеннего призыва в Вооружённые силы РФ. 27 сентября был опубликован указ президента России «О призыве в октябре-декабре 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу», и с 1 октября в России стартовал осенний призыв.

«Предыдущая призывная кампания у нас в области была проведена организованно и в полном соответствии с законом. Установленную штабом Северного флота норму призыва мы полностью выполнили. В войска было направлено 790 призывников», – напомнила губернатор Марина Ковтун.

В период весенней призывной кампании в соединения и воинские части, дислоцированные на территории Мурманской области, для прохождения военной службы по призыву направлено 442 призывника, из них на комплектование частей и кораблей Северного флота – 375 чел.

По словам военного комиссара Мурманской области Владимира Соловья, подготовка к осеннему призыву в военных комиссариатах началась практически после окончания работы призывных комиссий осенью.

«Согласно заданию Мурманской области установлено призвать и отправить на военную службу осенью 2017 года 704 человека. Предварительно, на территории Мурманской области останется служить 547 человек», – доложил Владимир Соловей.

Губернатор Марина Ковтун поручила органам местного самоуправления оказывать областному военкомату всю возможную поддержку.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 239 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Виктория!
30.09.17 01:40
Привет Оксане Анчишкиной! Отдельный и "человеческий" привет! За способность сопереживать миру четвероногих...! Сначала люди развели разные породы для своих утех (скоты двуногие - не иначе!): бойцовс
Комментарий к новости:Подкармливать дворняжек запрещается!
Сергей
30.09.17 01:30
Вообще-то мурманчане в 1967 году капсулу просили открыть 14 октября 2017 года , но времена поменялись и идеология тоже , будут вскрывать 4 октября )))) . Преждевременные роды .
Комментарий к новости:4 октября мурманчане вскроют «капсулу времени»
Сергей
29.09.17 23:59
Мне было 10 лет, мы стояли с нашем классом у памятника Жертвам интервенции...
Комментарий к новости:4 октября мурманчане вскроют «капсулу времени»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире09:30«Громовы. Дом надежды». Художественный сериал, 1 серия (12+)10:20«Громовы. Дом надежды». Художественный сериал, 2 серия (12+)11:15«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 20 копеек, евро – на 54 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС получила паспорт о готовности к зиме-PRO ЖКХМарина Ковтун поручила ГЖИ Мурманской области жёстко требовать от управляющих компаний выполнения их функций по обслуживанию многоквартирных домов-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика