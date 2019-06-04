71 объект летнего отдыха детей на территории региона взяты под защиту подразделений МЧС

Обеспечение пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей стало основной темой вчерашнего заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в правительстве Мурманской области.

Как прозвучало во время обсуждения темы, пожарная безопасность учреждений, где отдыхают дети, – важнейший вопрос и к нему следует отнестись неформально и со всей серьезностью. Подразделениями МЧС России по Мурманской области взят на учёт 71 объект: 65 лагерей дневного пребывания на базе школ и шесть загородных учреждений круглосуточного пребывания. Эта информация прозвучала в докладе врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Игоря Зивы.

На этапе подготовки к летней оздоровительной кампании проведены внеплановые проверки готовности объектов к приёму детей, в ходе которых нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Игорь Зива доложил о готовности органов управления, сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия.

Как сообщила министр образования и науки Ирина Ковшира, этим летом на территории региона отдохнут свыше девяти тысяч ребят. Все сотрудники образовательных организаций региона, задействованных в летней оздоровительной кампании, прошли подготовку к действиям в случае возникновения пожара.

Объекты летнего детского отдыха на 100% обеспечены автоматической пожарной сигнализацией с дублированием на пульт подразделений пожарной охраны, а также системами оповещения при пожаре. В период летних каникул в каждом лагере запланировано проведение учебных тренировок по эвакуации детей, подчеркнула Ирина Ковшира.