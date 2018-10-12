7,1 тысячи жителей Мурманской области приняли участие в пробной интернет-переписи

11 октября завершился первый этап Всероссийской пробной интернет-переписи населения 2018 года.

Напомним, перепись стартовала 1 октября и впервые проходила в цифровом формате. Любой житель России имел возможность заполнить электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг на себя и остальных членов домохозяйства, проживающих в одном помещении.

Россияне с интересом восприняли нововведение, услуга «Участие в переписи населения» на портале Госуслуг была достаточно востребована.

В переписи приняли участие свыше 1,2 миллиона россиян (0,8 процента от общей численности населения страны), среди которых жителей Мурманской области – 7,1 тысячи человек (0,9 процента от общей численности населения региона).

Как сообщает руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов, пробная интернет-перепись 2018 года позволила протестировать принципиально новые, никогда ранее не применявшиеся в отечественной статистике технологии – самостоятельное заполнение электронных переписных листов, а также отработать широкий комплекс методологических, технологических и организационных задач, позволяющих модернизировать процессы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, повысить достоверность и полноту её итогов, а также оптимизировать расходы.