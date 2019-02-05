712 нарушений допущены органами предварительного расследования Октябрьского округа Мурманска при учёте преступлений

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска обобщены результаты надзора за исполнением законов в сфере уголовно-правовой статистика в 2018 году. Анализ проведенной работы показал, что правоохранительными органами уделяется недостаточно внимания вопросам полноты и достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

Так, при проведении проверок деятельности правоохранительных органов Октябрьского административного округа г. Мурманска прокуратурой округа выявлены 712 нарушений, допущенных органами предварительного расследования округа при учете преступлений, а также при формировании форм федерального статистического наблюдения о работе органов следствия и дознания.

По инициативе прокуратуры Октябрьского округа г. Мурманска устранены 597 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе с необоснованным отражением либо неотражением сведений о совершении преступлений в общественных местах, в том числе на улице (86), лицами, ранее совершавшими преступления (25), о сумме причиненного материального ущерба (45), о подразделениях и службах, выявивших преступление (18). Выявлено необоснованное занижение в статистическом учете сведений о размере установленного материального ущерба, причиненного преступлениями, на общую сумму более 38,7 млн рублей. Выявлено необоснованное завышение в статистическом учете сведений о размере причиненного преступлениями материального ущерба на общую сумму более 1 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 48 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 34 должностных лица, в том числе 10 руководителей подразделений различного уровня.