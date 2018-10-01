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Мурманская область. Арктика01.10.18 16:03

730 северян будут призваны на военную службу в ходе осеннего призыва, половина из них будут проходить службу на территории Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, обсудили стартовавшую осеннюю призывную кампанию, а также итоги призыва весной этого года.

Весенняя призывная кампания, как и многие предыдущие, в области прошла организованно, в полном соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Министерства обороны России. Военные комиссариаты муниципальных образований свою работу по подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва вели в тесном взаимодействии с руководителями муниципальных образований, правоохранительными органами и другими организациями. Установленное штабом Северного флота задание на призыв и отправку в войска призывников выполнено на 100%, напомнила глава региона Марина Ковтун.

Как сообщил военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей, на заседания 17 призывных комиссий, работавших в муниципалитетах, прибыло более двух с половиной тысяч человек. Около 1300 человек получили отсрочку, 561 освобожден от призыва по состоянию здоровья. В итоге в войска направлено 780 человек, больше половины из них проходят службу на территории Мурманской области. Параллельно на службу по контракту направлено 472 человека, еще 480 необходимо направить до конца года.

В числе лучших по организации призыва военный комиссар Мурманской области отметил призывные комиссии ЗАТО г. Североморск и г. Островной, Терского района, городов Кандалакша и Полярные Зори.

«Подготовка к осеннему призыву была начата сразу после окончания весенней кампании. Штабом Северного флота определено задание на призыв и отправку в войска 730 человек. 50% наших призывников останутся проходить службу на территории Мурманской области», – доложил Владимир Соловей.

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