75 миллионов рублей уже поступило из федерального бюджета на программу развития МАГУ как опорного университета

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области вчера обсудили программу развития МАГУ как опорного регионального университета. В апреле по результатам конкурсного отбора программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов страны, Мурманский арктический государственный университет вошёл в число победителей с выделением федерального финансирования.

«МАГУ как опорный региональный вуз и система высшего образования в целом должны стать одним из драйверов развития области. МАГУ уже обладает необходимыми для этого ресурсами. А в соответствии с программой развития он должен стать не только центром подготовки высококвалифицированных кадров, но и современным научным центром», – подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По условиям конкурса, МАГУ в течение трёх лет должен получить порядка 300 млн рублей. Первый транш в размере почти 75 млн рублей уже получен. До конца этого года из федерального бюджета будет выделено еще 24 млн.

«Реализация программы развития МАГУ как опорного университета включает в себя три стратегических проекта. Цель первого – устранение дисбаланса между существующей структурой профессионального образования и кадровой потребностью региона, второй связан с созданием платформы для комплексных исследований по приоритетным тематикам проектов освоения Арктики, третий направлен на формирование многоуровневой социокультурной системы на базе МАГУ», – проинформировал ректор МАГУ Андрей Сергеев.

В программе развития МАГУ как опорного вуза важная роль отводится подготовке специалистов, необходимых предприятиям региона, и с ними уже заключен ряд соглашений. Так, компания «ФосАгро» участвует в финансировании образовательного процесса в сфере подготовки кадров для горной промышленности, заметила губернатор Марина Ковтун и дала поручение продолжить работу по взаимодействию с предприятиями региона.