В Мурманской области растёт число преступлений экономической и коррупционной направленности«Арктик-ТВ» составляет рейтинг состояния детских площадок Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.08.17 07:30

75 миллионов рублей уже поступило из федерального бюджета на программу развития МАГУ как опорного университета

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области вчера обсудили программу развития МАГУ как опорного регионального университета. В апреле по результатам конкурсного отбора программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов страны, Мурманский арктический государственный университет вошёл в число победителей с выделением федерального финансирования.

«МАГУ как опорный региональный вуз и система высшего образования в целом должны стать одним из драйверов развития области. МАГУ уже обладает необходимыми для этого ресурсами. А в соответствии с программой развития он должен стать не только центром подготовки высококвалифицированных кадров, но и современным научным центром», – подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По условиям конкурса, МАГУ в течение трёх лет должен получить порядка 300 млн рублей. Первый транш в размере почти 75 млн рублей уже получен. До конца этого года из федерального бюджета будет выделено еще 24 млн.

«Реализация программы развития МАГУ как опорного университета включает в себя три стратегических проекта. Цель первого – устранение дисбаланса между существующей структурой профессионального образования и кадровой потребностью региона, второй связан с созданием платформы для комплексных исследований по приоритетным тематикам проектов освоения Арктики, третий направлен на формирование многоуровневой социокультурной системы на базе МАГУ», – проинформировал ректор МАГУ Андрей Сергеев.

В программе развития МАГУ как опорного вуза важная роль отводится подготовке специалистов, необходимых предприятиям региона, и с ними уже заключен ряд соглашений. Так, компания «ФосАгро» участвует в финансировании образовательного процесса в сфере подготовки кадров для горной промышленности, заметила губернатор Марина Ковтун и дала поручение продолжить работу по взаимодействию с предприятиями региона.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовал: 241 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Гость
15.08.17 02:09
Да продолжают по-прежнему торговать, видно один предприниматель , который поставив один стол и превратив квартиру жилого дома в кафе гораздо ,,важней,, жителей близлежащих домов, которые ночью не мо
Комментарий к новости:Борьба с незаконным алкоголем набирает обороты
Гриша северный
14.08.17 20:14
А я, грешным делом, о другом подумал!
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Девушка, ноги подымайте!
Zviygincew
14.08.17 09:14
Как пишет РБК, к сентябрьским выборам оппозиция подходит в условиях дефицита ресурсов и со старой повесткой: ЛДПР агитирует за Жириновского как президента, КПРФ отмечает 100-летие революции и, как и «
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году отмечено снижение хищений хакерами с карт россиян, но прогнозы аналитиков на будущее не радуют-PRO ВалютуДоллар начал день с роста-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХУ жителей дома № 8 по Арктикческому переулку условия жизни близки к арктическим-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика