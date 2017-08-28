751 – на новых номерных знаках для Мурманской области появится новое число

В этом году коды регионов на новых номерных знаках для автомашин из двухзначных станут трехзначными. Для водителей Мурманской области приятная новость: перед привычной цифрой 51 появится счастливое число 7.

«О новых номерных знаках речь в настоящее время не идёт. Планируется внести изменения в код региона, так как серий номеров не хватает. Цифру выбирали не случайно, камеры видеофиксации лучше всего распознают именно «семерку» и места на номере она занимает ровно столько, сколько нужно», - рассказал начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов, слова которого приводит РИА «Новости».

Руководитель отметил, что водителям не придётся массово менять номера на новые. Их будут менять только при утере, повреждении и в других предусмотренных законом случаях.