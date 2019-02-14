7680 девятиклассников Мурманской области продемонстрировали свои знания на итоговом собеседовании по русскому языку

13 февраля 7680 девятиклассников Мурманской области приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Итоговое собеседование в 9 классах, как и итоговое сочинение в 11 классах, является формой допуска к государственной итоговой аттестации и проводится в общеобразовательных организациях, в которых обучаются девятиклассники. Учащиеся показывают свои умения и навыки в чтении и пересказе текста, построении монологического высказывания и ведении диалога с экзаменатором-собеседником. Результатом этого испытания является «зачет» или «незачет».

Региональный министр образования и науки Ирина Ковшира побывала на итоговом собеседовании по русскому языку в средней школе № 5 п. Печенга. Ученица 9 класса Софья, пройдя собеседование, на вопрос министра, как оценивают девятиклассники необходимость такого испытания, ответила, что для человека полезно уметь читать, грамотно говорить, правильно формулировать свои мысли при общении с другими людьми. Поэтому собеседование для выпускников проводить нужно.

Продолжительность итогового собеседования с одним участником составляет 15 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья время для прохождения испытания увеличено на полчаса. Во время итогового собеседования ведется аудиозапись. До 19 февраля все девятиклассники узнают свой результат.

В случае если 13 февраля учащийся 9 класса не смог принять участие в итоговом собеседовании по уважительной причине, не завершил его по уважительной причине или получил «незачет», предоставляется возможность повторного участия в дополнительные сроки, но не более двух раз: 13 марта и 6 мая текущего года.