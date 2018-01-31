77-летняя северянка пострадала, нарушив Правила дорожного движения

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения.

30 января около 7 часов 45 минут на 9 км автоподъезда к Североморску водитель, управляя автомобилем «Рено», не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу автомобилю «Митсубиси», который двигался по главной дороге без изменения направления. В результате происшествия 54-летний водитель автомобиля «Рено» госпитализирован.

В этот же день около 17 часов 30 минут в Мончегорске на проспекте Металлургов водитель автомобиля «ВАЗ 2115» допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 870 нарушений Правил дорожного движения. 43 нарушения допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.