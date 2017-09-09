78% налогов, уплаченных северянами, осталось на территории Мурманской области

Специалисты УФНС России по Мурманской области, подводя итоги работы за 8 месяцев текущего года, отметили, что в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков региона перечислено более 50 млрд рублей. При этом большая часть налоговых платежей осталась на территории Кольского края.

Так, в консолидированный бюджет Мурманской области за 8 месяцев текущего года поступило 39 млрд рублей, что составляет 78% от общей суммы платежей. При этом региональный бюджет пополнился 30 млрд рублей, бюджеты муниципальных образований Мурманской области – почти 9 млрд рублей, что превысило показатели предыдущего года на 6%. Определяющими налогами для консолидированного бюджета региона являются: налог на доходы физических лиц (46,5%) и налог на прибыль организаций (34%).

Сохраняется положительная динамика поступлений по отдельным видам налогов. Так, темп роста по налогам на имущество по сравнению с периодом январь-август 2016 года составил 113,2%. Причём поступления налога на имущество физических лиц увеличились в 3 раза, транспортного налога с физических лиц – в 2,4 раза. Выросли и поступления налога на доходы физических лиц на 5%, налогов на совокупный доход - на 5,4%.

За 8 месяцев 2017 года перечислено страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами, в размере почти 25 млрд рублей, что на 2,4% превысило показатели соответствующего периода 2016 года. В структуре поступлений страховых взносов лидирующее место занимают взносы на обязательное пенсионное страхование – 20 млрд рублей. Поступления взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 708 млн рублей, на обязательное медицинское страхование – 4 млрд рублей.