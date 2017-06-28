79% преступлений на бытовой почве были совершены в состоянии алкогольного опьянения

С начала года на территории Мурманской области зарегистрировано 286 преступлений, совершенных на бытовой почве, из них 79% совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Среди зарегистрированных бытовых преступлений 13 убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В 34 случаях потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью. Значительная доза алкоголя, внезапно возникший конфликт – это основные причины преступлений, совершаемых на бытовой почве.

Так, накануне в дежурную часть полиции Мурманска поступила информация о том, что в одной из квартир по улице капитана Маклакова женщине причинено ножевое ранение. Прибывшие на данный адрес полицейские обнаружили женщину с ножевым ранением живота. Стражи правопорядка установили, что происшествие произошло на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники полиции Мурманской области напоминают гражданам, что злоупотребление алкоголем может привести к самым серьёзным последствиям.