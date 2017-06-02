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Мурманская область. Арктика02.06.17 07:00

8 июня депутаты собираются рассмотреть более 20 вопросов

1 июня состоялось заседание Совета Мурманской областной думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты приняли решение, что очередное заседание думы состоится 8 июня.

В повестке дня – более 20 вопросов. В третьем чтении будет рассмотрен законопроект «Об Общественной палате Мурманской области». Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть инициативы, вносящие изменения в действующие региональные законы: «О бюджетном процессе в Мурманской области» и «Об административных правонарушениях».

В первом чтении депутаты обсудят законопроекты, вносящие изменения в законы: «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О Гербе и Флаге Мурманской области», а также другие.

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