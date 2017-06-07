8 июня планируются взрывные работы в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что 8 июня планируются взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола». Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Работы будут проводиться 8 июня, в четверг, с 7.50 до 8.40. Закрытие движения транспорта не планируется.