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Мурманская область. Арктика02.06.18 07:30

8 июня состоится открытие эколого-образовательного маршрута Семёновского озера

8 июня в 16.15 возле домика «моржей» на Семёновском озере состоится торжественное открытие первой в Мурманске экологической тропы, созданной в рамках проекта «Эколого-образовательный маршрут Семёновского озера».

В торжественной церемонии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель Российской Федерации на ежегодном Стокгольмском юниорском Водном конкурсе,  специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Министерства экологии и природных ресурсов Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

А в первой половине дня 8 июня  на базе МБОУ г.Мурманска СОШ № 5 состоится  областной семинар «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов» с участием  гостей торжественного открытия экологической тропы.

Программа семинара включает презентации ФЦП «Вода России» (докладчик - Галенко Кира Викторовна, заместитель руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России), Российского национального юниорского Водного конкурса (Давыдова Наталья Геннадьевна, к.т.н., почетный работник водного хозяйства РФ, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель Российского национального юниорского водного конкурса), мероприятий, осуществляемых Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области с целью охраны водных объектов региона, Кочкуркина Елена Алексеевна, начальник отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

На семинаре будет представлен региональный опыт  в сфере экологического воспитания и просвещения. Заместитель председателя КНЦ РАН по научной работе,  д.т.н., Маслобоев Владимир Алексеевич представит педагогическим работникам Мурманской области рекомендации по подготовке научно-исследовательских и прикладных проектов в сфере сбережения водных ресурсов.

 

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