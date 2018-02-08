8 кандидатов на одно место

ЦИК РФ сегодня завершил процесс регистрации кандидатов в президенты РФ. По её итогам за высший государственный пост будут бороться восемь человек - один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

В бюллетене кандидаты должны быть перечислены в алфавитном порядке. Таким образом, бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть, если никто не сойдёт за это время с дистанции, так:

Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»),

Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),

Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),

Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),

Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»),

Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»),

Титов Борис Юрьевич («Партия роста»),

Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

Центризбирком также утвердил текст избирательного бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии.