Мурманская область. Арктика10.07.17 07:00
8-летний мальчик упал в реку Нива. Ведутся поиски
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту падения 8-летнего мальчика в реку Нива в городе Кандалакша.
По предварительным данным, 8 июля в Кандалакше 8-летний мальчик гулял вместе со своим сверстником вдоль берега реки Нива. Он упал в реку и не смог выбраться. Его быстро затянуло течением и отнесло от берега.
В настоящее время используются все возможные средства для поиска ребёнка.
В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Комментарии
-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 187 человек
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Последние комментарии
Иван Харитонович
10.07.17 12:20
Самый прекрасный День рыбака был при Субботине, мере Мурманска и Дмитриенко - губере. Это в 2010 году. Тогда на стадионе был прекрасный концерт, фонтаны били, Нептун со свитой на машине приезжал - гр
Комментарий к новости:В Мурманске на День рыбака Нептун не пришёл
skromnij
10.07.17 12:15
опять в депутаты директора и врачи лезут, как это надоело
Комментарий к новости:Депутаты разные нужны, депутаты разные важны
Надежда Р.
09.07.17 20:39
спасибо за хороший репортаж о Дне рыбака, подмечено всё верно, рыбу лучше продавать перед праздником а не во время концертной программы.
Комментарий к новости:В Мурманске на День рыбака Нептун не пришёл
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