8-летний мальчик упал в реку Нива. Ведутся поиски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту падения 8-летнего мальчика в реку Нива в городе Кандалакша.

По предварительным данным, 8 июля в Кандалакше 8-летний мальчик гулял вместе со своим сверстником вдоль берега реки Нива. Он упал в реку и не смог выбраться. Его быстро затянуло течением и отнесло от берега.

В настоящее время используются все возможные средства для поиска ребёнка.

В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.