8-летний мурманчанин, познакомившись с 5-летней девочкой, остался у неё ночевать

Сегодня в ходе масштабных розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшего вчера вечером мальчика 2009 года рождения. Ребёнок находился в квартире в пос. Абрам-Мысе Первомайского округа г. Мурманска у знакомой девочки.

Сообщение о пропавшем без вести ребёнке поступило в полицию Мурманска 29 июня в 0.14. К розыскным мероприятиям были привлечены сотрудники УМВД России по г.Мурманску и областного управления МВД России. Всего в розыскных мероприятиях участвовало более 50 сотрудников полиции и 8 спасателей, из них 3 водолаза.

В ходе поквартирного обхода сотрудниками ОУУПиПДН ОП № 3 сегодня около 11.00 была установлена квартира, в которой находились двое детей – девочка 5 лет и пропавший 8-летний мальчик. Дети познакомились на улице 28 июня, совместно гуляли, и девочка пригласила его к себе в гости. Мальчик остался у неё ночевать, родители в ночное время дома отсутствовали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.