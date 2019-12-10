8 медалей Чемпионата СЗФО по греко-римской борьбе у команды Мурманской области

Из столицы Поморья Архангельска, где проходил Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по греко-римской борьбе, вернулась команда Мурманской области. В состязаниях участвовали 53 спортсмена из Архангельской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Калининградской, Ленинградской областей, а также Республики Коми. Соревнования проходили в личном зачёте в десяти весовых категориях.

Как сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту в активе команды Мурманской области - 8 медалей, из них 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых: Шелякин Михаил – 1-е место (весовая категория 55кг); Насирзаде Рахид – 2-е место (весовая категория 55 кг); Чубарь Михаил – 3-е место (весовая категория 60 кг); Мамедов Руслан – 3-е место (весовая категория 67 кг); Осечкин Евгений – 2-е место (весовая категория 72 кг); Чепцов Егор – 1-е место (весовая категория 77 кг); Каибханов Рамазан – 2-е место (весовая категория 82 кг); Гамбарян Ованнес – 1-е место (весовая категория 87 кг).