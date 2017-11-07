Мурманская область. Арктика07.11.17 15:28
8 ноября планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 8 ноября, в среду, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Взрывные работы запланированы 8 ноября - с 15.00 до 16.00. Перекрытие движения транспорта не планируется.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанной автодороге.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 507 человек
-
Последние комментарии
Елена И
06.11.17 19:20
Ну, понятно, свои же сдали, надоело дань платить. Гнать мошенников из МЧС!
KomRad
04.11.17 23:40
Что-то участников флеш-моба мало для праздника народного единства!
Комментарий к новости:Сердце цветов российского триколора
Елена
04.11.17 14:28
В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.
-Скоро в эфире17:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)17:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:55Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро снизился на 31 копейку, доллара вырос почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроэнергия в села Чаваньга и Чапома подается круглосуточно без перебоев-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыМинстрой хочет, чтобы квартиросъёмщики настучали на владельцев жилья