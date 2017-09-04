8 сентября состоится открытие культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске

Завершение подготовки к открытию в Мурманске культурно-выставочного центра Русского музея стало одной из тем сегодняшнего оперативного совещания под руководством губернатора Марины Ковтун.

О готовности к открытию центра доложил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Он напомнил, что в январе 2015 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным Русским музеем и Мурманским областным художественным музеем, в рамках этого соглашения и было принято решение об открытии в Мурманске Культурно-выставочного центра.

«Центр станет третьим в Российской Федерации, такие центры пока открыты только в Казани и Ярославле. Этот проект призван создать единое культурно-информационное пространство на территории страны, обеспечить доступ граждан независимо от места проживания к культурным ценностям и информационным ресурсам Государственного Русского музея. В нем на постоянной основе планируется проводить выставки из собрания Русского музея. В состав Культурно-выставочного центра войдет Ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями, который открыт в апреле 2017 года», - подчеркнул Сергей Ершов.

Официальное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске запланировано на 8 сентября, он разместится в залах художественного музея в Мурманской областной филармонии. Программа торжественного открытия центра в Мурманске включает подключение к действующим виртуальным филиалам Русского музея, открытие выставки «Красный» (живопись, народное и декоративно-прикладное искусство), а также поэтический вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. На открытии ожидается присутствие делегации Русского музея во главе с заместителем директора Анной Цветковой.

«Работа проделана большая, спасибо, что завершаете ее в установленные сроки. Поручаю на постоянной основе организовать посещение центра детьми из городов и посёлков края, в том числе отдаленных, – к этой работе должны подключиться министерство образования и науки Мурманской области, а также главы муниципальных образований региона. Необходимо, чтобы максимально большое количество школьников независимо от места жительства смогли познакомиться с сокровищницей русского искусства», – подчеркнула Марина Ковтун.