8 сентября состоится открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске

8 сентября в Мурманске открытие Культурно-выставочного центра Русского музея. Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске разместится в залах областного художественного музея в здании Мурманской областной филармонии. Он станет третьим в Российской Федерации, такие центры открыты также в Казани на базе Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и Ярославле на базе Ярославского художественного музея.

Этот проект Государственного Русского музея призван создать единое культурно-информационное пространство на территории страны и нацелен на преодоление разобщенности между музеями столиц, больших и малых городов, на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, используя научный, методический и организационно-творческий потенциал Русского музея – крупнейшей сокровищницы русского изобразительного искусства.

В состав Культурно-выставочного центра в Мурманске войдет экспозиционно-выставочное пространство, Ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями, который был открыт в апреле этого года, а также информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», работающий на базе областного художественного музея уже 13 лет. В нем на постоянной основе планируется проводить выставки из собрания Русского музея, обучение сотрудников музеев и учреждений культуры города и области специалистами Русского музея, мероприятия различного формата – от лекций и семинаров до творческих вечеров.

В рамках торжественного открытия центра в Мурманске состоится подключение к действующим виртуальным филиалам Русского музея, открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея», а также поэтический вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой.