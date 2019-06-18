8 сентября состоятся выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва

Вчера, 17 июня, состоялось заседание Совета депутатов города Мурманска, на котором рассматривался вопрос о назначении выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва.

Депутатами принято решение, что в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска, назначить выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва на 8 сентября 2019 года.

Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вечерний Мурманск».