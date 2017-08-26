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Мурманская область. Арктика26.08.17 06:30

8 тысяч миль за кормой – БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вошёл в Красное море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вчера вошёл в Красное море через Суэцкий канал. За время дальнего похода корабль уже оставил за кормой более 8 тысяч миль.

Одной из задач похода североморцев является обеспечение безопасности гражданского судоходства в опасных районах Мирового океана, которыми являются Аденский залив и южная часть Красного моря.

Экипаж БПК ранее неоднократно выполнял антипиратскую миссию, поэтому хорошо подготовлен к ней и в этот раз. На борту корабля находится группа морских пехотинцев, обученных проведению досмотровых и антитеррористических операций на воде.

Ведение мониторинга надводной обстановки по маршруту плавания БПК «Вице-адмирал Кулаков» возложено на экипаж вертолёта Ка-27 ПС, на котором также может действовать группа быстрого реагирования, вооружённая автоматами, пулемётами и гранатомётами.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул главную базу СФ – Североморск – 29 июня. Совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» он совершил переход на Балтику для участия в Главном военно-морском параде. После парада БПК находился в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России при плавании в Балтийском море, а затем взял курс в Средиземное.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 г. он совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники СФ в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.

 

 

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