8 тысяч миль за кормой – БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вошёл в Красное море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вчера вошёл в Красное море через Суэцкий канал. За время дальнего похода корабль уже оставил за кормой более 8 тысяч миль.

Одной из задач похода североморцев является обеспечение безопасности гражданского судоходства в опасных районах Мирового океана, которыми являются Аденский залив и южная часть Красного моря.

Экипаж БПК ранее неоднократно выполнял антипиратскую миссию, поэтому хорошо подготовлен к ней и в этот раз. На борту корабля находится группа морских пехотинцев, обученных проведению досмотровых и антитеррористических операций на воде.

Ведение мониторинга надводной обстановки по маршруту плавания БПК «Вице-адмирал Кулаков» возложено на экипаж вертолёта Ка-27 ПС, на котором также может действовать группа быстрого реагирования, вооружённая автоматами, пулемётами и гранатомётами.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул главную базу СФ – Североморск – 29 июня. Совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» он совершил переход на Балтику для участия в Главном военно-морском параде. После парада БПК находился в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России при плавании в Балтийском море, а затем взял курс в Средиземное.