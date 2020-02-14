80 лет гимназии!

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию гимназии № 10.

– История школы тесно переплетается с историей города, – отметила Тамара Прямикова. – Сегодня гимназия с честью несет звание одного из лучших образовательных учреждений заполярной столицы.

Учебное заведение – победитель приоритетного национального проекта «Образование», участник Всероссийских и международных проектов. В 2015 году гимназия включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Педагогический состав имеет почетные звания, высшую и первую квалификационные категории, а ученики подтверждают почетный статус гимназиста победами на Всероссийских олимпиадах и конкурсах.

– Поздравляю коллектив гимназии, директора, заслуженного учителя РФ Аллу Ивановну, с юбилеем образовательного учреждения. Желаю двигаться только вперед к новым успехам, – сказал Евгений Никора.