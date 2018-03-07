80-летию Мурманской области посвящается

В посёлке Междуречье состоялась акция «Славься, Мурманская область!», посвященная 80-летию со дня образования Мурманской области.

В мероприятии приняла участие губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун. Она поприветствовала всех участников, вручила памятные подарки старожилам и работникам сельского поселения Междуречье, внесшим большой вклад в социальное, культурное и экономическое развитие Кольского района.

В ходе акции состоялись презентации выставок. Областная детско-юношеская библиотека представила выставку «Детское рукописное чудо»: книги-победители Международного конкурса детской рукописной книги». Областной краеведческий музей – передвижную выставку «Археология Кольского Севера». Самые старые и самые уникальные издания из фонда Областной универсальной научной библиотеки северяне смогли увидеть на выставке «Свидетели времени». На выставке «Мурман и освоение Арктики» были представлены издания из коллекции полярного исследователя А.И. Минеева.

Завершающим аккордом акции стал концерт с участием коллективов Кольского района и ансамблей Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Акция «Славься, Мурманская область!» в п. Междуречье стала продолжением серии мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Мурманской области.