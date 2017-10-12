80-летию Мурманской области посвящена военно-спортивная игра «Зарница»

13 октября в Мурманске будет проходить областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области. Состязания игры направлены на популяризацию службы в рядах Вооруженных Сил РФ, профессиональную ориентацию и допризывную подготовку, патриотическое воспитание подрастающего поколения.



В «Зарнице» примут участие более 70 юношей 14-17 лет из Мурманска, Кировска, Ковдорского района, ЗАТО Александровск, Видяево, Североморск и Заозерск.



Командам предстоит пройти 10 практических и теоретических этапов соревнований: конкурс строя «Статен в строю, силен в бою», викторина по истории Кольского края «Ратные страницы истории Отечества», стрельбы из воздушной винтовки «Огневой рубеж», оформление стенгазеты «Боевой листок», соревнования «Химическая угроза» и «Нормы ГТО», оказание доврачебной помощи пострадавшему «Спасти раненых», а также «Военизированная эстафета», «Метание учебной гранаты» и «Пожарная эстафета».



По итогам игры будут определены команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете. Победители получат памятные кубки и дипломы министерства образования и науки Мурманской области.



Игра будет проходить в соответствии с планом работы министерства образования и науки Мурманской области при участии мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» и войсковой части №3798 войск национальной гвардии Российской Федерации. Место проведения игры – г. Мурманск, ул. Радищева, 26 (войсковая часть). Время проведения – с 12.00 до 17.00.