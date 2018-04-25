80-летию Мурманской области посвящена выставка-конкурс детского творчества «Край, в котором я живу»

26 апреля в 17.00 в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея начнет работать выставка-конкурс детского творчества «Край, в котором я живу», посвященная 80-летию Мурманской области (г. Мурманск, ул. Книповича, 23а, отдел народного искусства и ремесел).



Выставка способствует развитию творческого потенциала детей, направленного на формирование любви к родному краю; привлечению внимания детей к изучению и сохранению природного и культурного наследия родного края. Она содействует выявлению и поддержке талантливых детей в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.



В выставке принимают участие творческие коллективы кружков и студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и образования Мурманской области, отдельные авторы.



В рамках выставки пройдет конкурс на создание лучших работ по темам: «Природа родного края», «Животный мир Заполярья», «Символика города Мурманска и Мурманской области», «История родного края» и «Мурманская область сегодня и завтра».



Выставка будет работать до 3 июня.