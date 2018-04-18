Мурманская область. Арктика18.04.18 09:17
18 апреля в 14.30 в отделе искусства и творчества областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) начнется познавательно-музыкальная программа «Север – дом дружбы», посвященная 80-летию образования Мурманской области.
80-летию образования Мурманской области посвящена программа «Север – дом дружбы» в областной детско-юношеской библиотеке
18 апреля в 14.30 в отделе искусства и творчества областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) начнется познавательно-музыкальная программа «Север – дом дружбы», посвященная 80-летию образования Мурманской области.
Участниками мероприятия и зрителями станут студенты Мурманского арктического гуманитарного университета и Мурманского педагогического колледжа, старшеклассники Мурманской средней образовательной школы № 34.
В программе прозвучат поэтические строчки о родном крае, песни знаменитых заполярных композиторов, песни современного композитора Ирины Якимчук. Её произведение «С днем рождения, солнце золотое» представит вокальная группа воспитанников коррекционной школы поселка Минькино.
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