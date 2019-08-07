80 процентов всех ремонтных работ в филиале «Колэнерго» выполняется хозспособом

За первое полугодие текущего года на реализацию программы технического обслуживания и ремонта в филиале «Россети Северо-Запад» «Колэнерго» направлено более 252 млн рублей. За этот период отремонтировано 180,51 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено 1989 изоляторов на опорах ЛЭП 0,4-150 кВ.

На подстанциях 35-150 кВ произведён капитальный ремонт 142 выключателей, отремонтированы 14 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ.

80 процентов всех ремонтных работ выполняется хозспособом. С учётом климатических особенностей Мурманской области основной объём ремонтных работ приходится на второй и третий кварталы года.

Общий объём финансирования по программе технического обслуживания и ремонта филиала «Колэнерго» в текущем году запланирован в размере 555,6 млн рублей.