80% российских работников хотят отдыхать три дня и «пахать» четыре дня в неделю

Подавляющее большинство работников хотели бы приходить в офис четыре раза в неделю вместо пяти, компенсируя это продолжительностью рабочего дня. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты провели опрос сотрудников 90 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год и выяснили, что 80% работников не были бы против ещё одного выходного при условии, что их рабочий день станет немного длиннее в оставшиеся четыре дня. При этом 65% из них уверены, что они смогли бы справиться с делами за четыре дня без увеличения количества рабочих часов. Ещё 14% сказали, что они не успели бы сделать все задания, если бы работали четыре раза в неделю вне зависимости от продолжительности дня. Оставшиеся 6% отметили, что хотели бы работать меньше, но только в летнее время.

Компания «Draugiem Group» провела исследование, где с помощью компьютерной программы удалось отследить рабочие привычки сотрудников. Программа также считала, сколько времени люди тратят на выполнение различных заданий в сравнении с уровнем их производительности. Самым важным оказалось умение людей организовывать свой рабочий день, а не его продолжительность. Те, кто делал небольшие перерывы, оказались эффективнее тех, кто разбивал свой день на более длительные отрезки. Лучшим вариантом было работать 52 минуты и отдыхать 17 минут. Это можно объяснить тем, что мозг около часа функционирует всплесками большого количества энергии, затем на 15-20 минут затраты энергии снижаются. Чтобы повысить результативность, необходимо отойти от компьютера, телефона и абстрагироваться от списка дел. Прогулка, чтение книги или разговоры на нерабочие темы – самая эффективная форма подзарядки, так как именно эти действия отвлекают от работы.

«Лучший способ победить усталость и переутомление – правильно организовать свой рабочий день. Вместо того чтобы работать на час-два дольше и пытаться побороть безделье и усталость, возьмите перерыв, если почувствуете, что продуктивность снижается. Иногда мы сильно переутомляемся, потому что продолжаем работать, несмотря на усталость. Уйти на перерыв легко, когда знаешь, что это поможет сделать день эффективнее. Перерывы должна быть «настоящими» – проверка почты, соцсетей и просмотр видео на «YouTube» не помогут вам так, как прогулка», - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Напомним, во Франции продолжительность рабочей недели составляет 35 часов, в Нидерландах - 27 часов. В то же время в России рабочая неделя составляет 40 часов, в Греции работают в среднем 43,7 часа в неделю (но это не способствует росту экономики), в Израиле - 44 часа, в Мексике - 48, а в северокорейских рабочих лагерях 112 часов в неделю.