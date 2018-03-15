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Мурманская область. Арктика15.03.18 15:34

80 тысяч рублей выманила жительница Самарской области у северянина из Полярного

В отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился житель Полярного. Он рассказал полицейским, что разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче в аренду квартиры. Некоторое время спустя на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая пообещала перевести в качестве залога денежные средства и сказала, что для этого необходимо продиктовать номер банковской карты, а также установочные данные.

Через некоторое время мошенница снова позвонила заявителю и сообщила, что перевела ему на карту больше денег, чем требовалось, после чего попросила вернуть ей разницу. Не подозревая об обмане, мужчина перечислил со своей банковской карты 80 тысяч рублей на указанный ей абонентский номер.

Только спустя некоторое время, проверив свой счёт, житель Полярного понял, что его обманули, и обратился в полицию. При этом потерпевший знал о подобных способах обмана из СМИ.

Установлено, что потерпевший общался с неизвестной по номеру, зарегистрированному в Самарской области. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

 

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