80-й, юбилейный, театральный сезон откроется спектаклем «Эти свободные бабочки»

Мурманский областной драматический театр закрыл 79-й театральный сезон. 23 и 24 июня на сцене бывшего кинотеатра «Атлантика» был показан премьерный спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герше.

В 79-м театральном сезоне состоялось 6 премьер, среди них спектакли основной сцены: «Загнанная лошадь» по пьесе Ф. Саган, «Спиннинг» по пьесе Н. Ермохина, «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герше; спектакли малой сцены: «Сочельник в Манхэттене» по пьесе В. Денисова, «Телефон доверия», по пьесе М. Чертанова; спектакли для детей: «Ошибка Дедушки мороза» по пьесе А. Горбунова.

С 7 по 10 декабря 2017 г. Мурманский областной драматический театр был на гастролях в г.Великие Луки. На сцене Великолукского драматического театра были показаны четыре спектакля: «Будем жить как боги?..», «Палата бизнес-класса», «Сочельник в Манхэттене», «Чудеса на Змеином болоте». Гастроли театра в г.Великие Луки проходили в рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации.

Артисты театра продолжили гастрольную деятельность и в Мурманской области. Они показали зрителям, в том числе из отдаленных районов и населенных пунктов, 31 спектакль. Посмотрели спектакли почти 6 тысяч зрителей.

Всего за 79 сезон было показано 268 спектаклей, которые посмотрели около 43 тысячи зрителей.

В январе 2017 г. в Мурманском областном художественном музее была организована выставка «Живопись Н.И. Авдеевой» из цикла выставок «С днем рождения, художник!». Экспозиция была посвящена 75-летию со дня рождения главного художника Мурманского областного драматического театра художника Авдеевой Натальи Иннокентиевны.

Был получен грант губернатора Мурманской области, который был реализован на создание музыки к спектаклю для детей «Сказ о полярной ночи и полярном дне».

Благотворительная работа оставалась одним из важных направлений деятельности театра. Артисты выезжали со спектаклями в Детскую городскую клиническую больницу, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, в Центр социальной помощи семье и детям.

На благотворительные спектакли, которые были показаны на сцене театра, традиционно в Международный День инвалидов, День матери, День пожилого человека, День Победы были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, представители национально-культурных автономий города.

В Международный день защиты детей были показан благотворительный спектакль «Зачарованное царство», который смогли посмотреть дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, несовершеннолетние дети из многодетных семей – более 400 юных зрителей, их родители и опекуны.

Были предоставлены пригласительные билеты на спектакли из текущего репертуара театра победителям конкурса «В мире балета», посвящённого 80-летию поселка Мурмаши. Ребята посмотрели спектакли «Зачарованное царство», «Бедность не порок», «Чудеса на Змеином болоте».

В течение всего сезона в театре были организованы акции для разных категорий граждан: выездной спектакль в мурманской средней школе №50, «Театр – школе» для младших школьников, 25 января в Татьянин день – для студентов, «В театр всей семьей» – к Международному дню семьи, к Дню защитника Отечества – для воспитанников мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, «Подари билет любимой» – к Международному женскому дню 8 Марта, к Международному дню театра – для всех зрителей, «Мастера культуры – мастерам пограничной службы» для ветеранов и сотрудников Пограничного Управления ФСБ России по Западному Арктическому району к 100-летию со дня учреждения Пограничной службы России.

С ноября 2017 г. по март 2018 г. в театре проводился Конкурс зрительских симпатий, итоги которого были подведены в международный День театра. По результатам зрительского голосования были выбраны «Любимая актриса», «Любимый актер» и «Любимый спектакль».

Артист Мурманского областного театра Александр Покатнев принял участие в работе Лаборатории для актеров под руководством народной артистки РСФСР, актрисы, режиссера и педагога Светланы Николаевны Крючковой. Проект был организован Кабинетом драматических театров Союза Театральных Деятелей РФ.

Начальник осветительского участка Мурманского областного драматического театра Павел Куделькин участвовал во Всероссийском проекте «Театральное ПТУ v. 5.0», организованном Союзом театральных деятелей России и Театральным центром СТД РФ «На Страстном» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

К 80-летию Мурманской области в филиале № 23 Центральной городской библиотеки г.Мурманска был создан буктрейлер (реклама книги) с использованием фотографий спектакля «Кола» по роману Б. Полякова, поставленного на сцене Мурманского областного драматического театра.

Артисты Мурманского областного драматического театра принимали участие в акции «Ночь музеев», которая прошла в Мурманском областном краеведческом музее. Был показан отрывок из спектакля «Осторожно: дети!».

Коллектив Мурманского областного драматического театра принял участие в праздничном шествии творческой интеллигенции и школьников в честь Дня славянской письменности и культуры.

Ежегодно в период летних оздоровительных лагерей театр организовывает показ детских спектаклей для ребят, находящихся в городе в период летних каникул.

Театр продолжил сотрудничество с организациями и учреждениями Мурманска и области в рамках подписанных соглашений: с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области, с Союзом организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов», с УФСИН России по Мурманской области, с благотворительными организациями, высшими и средними учебными заведениями.

В рамках празднования 80-летия Мурманской области Мурманский областной драматический театр является организатором гастролей Московского академического театра им.В. Маяковского. 14 и 15 сентября 2018 г. в 19.00 на сцене МОДК и НТ им.С.М. Кирова будет показан спектакль «Бешеные деньги».

80-й, юбилейный, театральный сезон откроется 21 сентября в 19.00 спектаклем «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герше.

С 18 августа начнут работать театральные кассы, в конце августа состоится сбор труппы, 5 сентября артисты покажут выездной спектакль в прогимназии № 61 г. Мурманска, а 15 сентября – в Заполярном.

22 и 23 сентября состоится премьера музыкального спектакля для детей «Сказ о полярном дне и полярной ночи» по пьесе С. Лениной и А. Сонич.

В 80-м юбилейном театральном сезоне зрителей ждут новые, интересные и яркие постановки.