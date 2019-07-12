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Мурманская область. Арктика12.07.19 09:30

81% предпринимателей отмечают низкий уровень благосостояния граждан

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять лет ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провёл с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра «Платформа».

80% респондентов сказали, что государство уделяет недостаточно внимания разработке мер по поддержке предпринимателей. Несмотря на это, 76% при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело.

15% опрошенных считают, что государство активно поддерживает бизнесменов, 27% - что в стране для бизнеса хорошие условия и 20% - что эти условия в дальнейшем станут еще лучше.

Среди факторов, хуже всего влияющие на условия для бизнеса, 81% предпринимателей назвали низкий уровень благосостояния граждан, 72% - коррупцию, 71% - цены на энергоносители. 62% недовольны работой судебной системы и уровнем защищенности собственника, еще 62% - нормативно-правовым регулированием предпринимательства, 63% - работой контрольно-надзорных органов. Среди положительных факторов для бизнеса 47% назвали конкуренцию на внутреннем рынке, 35% - стабильность власти и внутренней политики, 28% - доступность кредитов.

В числе наиболее вероятных рисков 72% назвали снижение спроса на продукты и услуги, 70% - повышение налогов, 64% - непредсказуемые изменения законодательства, 41% - появление проблем с силовиками, 25% - вероятность рейдерского захвата. 52% респондентов боятся за собственную защищенность на фоне несовершенства судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. Меньше всего бизнес опасается дефолта и дестабилизации экономики (20%) и изменения политической ситуации (22%).

10% опрошенных назвали лучшим бизнес-планом ближайшие три года - свернуть дело и закрыть компанию. 33% бизнесменов планируют поддерживать своё дело на достигнутом уровне, 26% считают правильным развивать бизнес с ориентацию на скорую отдачу, 23% предпочитают инвестировать в долгосрочное развитие.

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