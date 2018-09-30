82 нахимовца военно-морского флота России поклялись прилежно учиться

В мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялась торжественная церемония посвящения воспитанников в нахимовцы. Клятвы быть беззаветно преданными Родине, соблюдать устав училища, приказы командиров и прилежно учиться принесли 82 нахимовца военно-морского флота России.

С новым этапом в обучении ребят поздравили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Глава региона Марина Ковтун отметила, что посвящение в нахимовцы – это большое событие, которое каждый из юношей, наверняка, запомнит на всю жизнь.

«Уверена, что все вы станете настоящими патриотами и достойными гражданами нашей страны и, конечно, будете всегда с гордостью носить звание нахимовца. От всей души желаю вам успехов в учёбе, настойчивости и упорства в достижении цели, настоящей мужской дружбы, крепкого здоровья. Верю, что мы будем гордиться вами, будущими защитниками нашей Родины!», – сказала Марина Ковтун.